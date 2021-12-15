Туктамышева и Коляда примут участие в шоу Плющенко в Петербурге

Выступление состоится в апреле.

Фигуристы Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда будут участвовать в шоу Евгения Плющенко "Союз Чемпионов". Выступление состоится в апреле.

Полный состав участников ледового шоу опубликован на плакате "Ангелов Плющенко" в Instagram. Кроме Туктамышевой и Коляды выступят Александра Трусова, Александр Галлямов, Анастасия Мишина – участники Олимпийских игр-2022 в Пекине. Также на лед выйдут Аделина Сотникова, Марк Кондратюк, Александра Степанова и др. Вести шоу будет жена Евгения Плющенко, продюсер Яна Рудковская.

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Фото: Instagram / liza_tuktik