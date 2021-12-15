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Туктамышева и Коляда примут участие в шоу Плющенко в Петербурге
Сегодня, 14:23
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Туктамышева и Коляда примут участие в шоу Плющенко в Петербурге

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Выступление состоится в апреле.

Фигуристы Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда будут участвовать в шоу Евгения Плющенко "Союз Чемпионов". Выступление состоится в апреле.

Полный состав участников ледового шоу опубликован на плакате "Ангелов Плющенко" в Instagram. Кроме Туктамышевой и Коляды выступят Александра Трусова, Александр Галлямов, Анастасия Мишина – участники Олимпийских игр-2022 в Пекине. Также на лед выйдут Аделина Сотникова, Марк Кондратюк, Александра Степанова и др. Вести шоу будет жена Евгения Плющенко, продюсер Яна Рудковская.

Ранее мы писали, что ледовый каток "Газпром Арены" станет больше в 2022 году.

Фото: Instagram / liza_tuktik

Теги: евгений плющенко, ледовое шоу
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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