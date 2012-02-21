Ледовый каток "Газпром Арены" станет больше в 2022 году

"Газпром" уже принял решение о дополнительных инвестициях в проект.

Ледовый каток комплекса "Зенит Арена" собираются расширить в 2022 году. "Газпром" выделит дополнительные инвестиции в проект. Окончательное решение уже принято.

Увеличенный каток станет доступен для петербуржцев и гостей города уже в следующем сезоне. Впервые спортивный объект открылся в декабре 2021 года у самого высокого флагштока Европы. Тогда его площадь составляла более 1,1 тысяч метров.

Изначально каток принимал лишь детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также ребят из детских домов. Сегодня для них регулярно проводятся бесплатные занятия.

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Фото: Instagram / lakhtacenter