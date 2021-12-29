Стало известно, какие дороги к поликлиникам и школам отремонтируют в Петербурге

Общая стоимость работ составит более 4,5 миллиарда рублей.

Дороги, которые ведут к школам, детским садам, поликлиникам и другим медучреждениям отремонтируют в Петербурге. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщили в пресс-службе Смольного.

На участке проспекта Большевиков от улицы Коллонтай до Дальневосточного проспекта пройдут работы. Здесь расположены госпиталь, колледжи, школы и университет.

На проспекте Науки от улицы Карпинского до Гражданского проспекта тоже проведут работы. Там находится каток СПб ГБУ СШОР по хоккею, четыре школы и лицей.

В Колпино проведут работы на Павловской улице, где расположены отдел судебных приставов, Агентство занятости населения и поликлиника и другие социальные учреждения.

Кроме этого, ремонт пройдет на таких улицах, как Новороссийская в Выборгском районе, на Индустриальном проспекте, на Камышовой улице в Приморском районе.

Участок дороги Богатырского проспекта от Коломяжского проспекта до Байконурской улицы будет также приведен в порядок. Здесь расположены Центральная районная библиотека, почта, три детских сада, школа и гимназия.

Добавим, что общая стоимость работ составит более 4,5 миллиарда рублей. Как отметили в Смольном, 1 миллиард поступит из федерального бюджета.

Ранее мы писали, что на 14 улицах Петербурга начнется капремонт в этом году.

Фото: Piter.tv

