Стало известно, какие дороги к поликлиникам и школам отремонтируют в Петербурге

Дороги, которые ведут к школам, детским садам, поликлиникам и другим медучреждениям отремонтируют в Петербурге. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщили в пресс-службе Смольного.
На участке проспекта Большевиков от улицы Коллонтай до Дальневосточного проспекта пройдут работы. Здесь расположены госпиталь, колледжи, школы и университет.
На проспекте Науки от улицы Карпинского до Гражданского проспекта тоже проведут работы. Там находится каток СПб ГБУ СШОР по хоккею, четыре школы и лицей.
В Колпино проведут работы на Павловской улице, где расположены отдел судебных приставов, Агентство занятости населения и поликлиника и другие социальные учреждения.
Кроме этого, ремонт пройдет на таких улицах, как Новороссийская в Выборгском районе, на Индустриальном проспекте, на Камышовой улице в Приморском районе.
Участок дороги Богатырского проспекта от Коломяжского проспекта до Байконурской улицы будет также приведен в порядок. Здесь расположены Центральная районная библиотека, почта, три детских сада, школа и гимназия.
Добавим, что общая стоимость работ составит более 4,5 миллиарда рублей. Как отметили в Смольном, 1 миллиард поступит из федерального бюджета.
Ранее мы писали, что на 14 улицах Петербурга начнется капремонт в этом году.
Фото: Piter.tv
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