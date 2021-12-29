На 14 улицах Петербурга начнется капремонт в этом году

Лимит финансирования по адресной программе капремонта составил 1,3 млрд рублей.

В четверг, 10 февраля, стало известно, что в этом году на 14 улицах Петербурга начнется капитальный ремонт. Их общая протяженность составляет 10,8 километра. Лимит финансирования по адресной программе капремонта составил 1,3 млрд рублей.

Как рассказали в пресс-службе Смольного, поиск подрядчиков для 11 улиц начнется в марте, а для остальных - в мае. Отмечается, что один контракт уже заключен.

Ремонт пройдет на участке Огородной улицы в Пушкине, а также на улице Юты Бондаровской в Новом Петергофе.

На участке от Луизинской улицы до проезда в Суворовском городе планируется капитально отремонтировать проезжую часть, восстановить пешеходные дорожки и тротуары.

На Загородной улице отремонтируют 3,74 километра дороги. Также работы пройдут на Карпатской улице в Купчино (1,66 километра) и в Дизельном проезде в Московском районе (1,38 километра).

И на участках улиц Солдата Корзуна, Композиторов, Кустодиева, Будапештской между Балканской и Малой Балканской, Удаловской, Складской. Кроме того, работы пройдут на Ржевской площади, 8-м Предпортовом проезде и на участке Пулковского шоссе длиной 770 метров.

Ранее мы сообщали, что вход на станцию "Пионерская" закроют из-за аварийного ремонта эскалаторов. Вход будет закрыт по будням.

Фото: Piter.tv

