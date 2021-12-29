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Вход на станцию "Пионерская" закроют из-за аварийного ремонта эскалаторов
Сегодня, 9:33
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Вход на станцию "Пионерская" закроют из-за аварийного ремонта эскалаторов

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Вход будет закрыт по будням.

В связи с проведением аварийных работ в зоне эскалаторов временно изменяется режим работы наземного вестибюля станции "Пионерская". Об этом сообщила пресс-служба петербургского метрополитена.

С 7 февраля и до завершения работ по будням с 7:30 до 10:00 будет ограничен вход в вестибюль, с 17:00 до 19:00 вход закрыт.

Время закрытия вестибюля на вход может меняться в зависимости от фактического пассажиропотока на выход.

Также вестибюль станции метро "Московская" с 7 февраля закрыли на капремонт.

Фото: Telegram / Метро Петербурга

Теги: метро, пионерская
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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