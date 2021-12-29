Вестибюль станции метро "Московская" с 7 февраля закроют на капремонт

Временно вход и выход пассажиров будет осуществляться через вестибюль № 1 (выход на улицу Типанова, к Авиационной улице).

Вестибюль №2 станции метро "Московская" 6 февраля в 21:00 будет закрыт на капремонт. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

В наземном вестибюле обновят облицовку стен и пола, заменят электрические сети, системы вентиляции и пожаротушения. Также будут заменены входные и выходные двери, кассовые окна.

Вход и выход пассажиров будет осуществляться через вестибюль № 1 (выход на улицу Типанова, к Авиационной улице). При этом, с 7 февраля и до окончания работ вход в вестибюль №1 будет ограничен. Ограничения будут действовать ежедневно с 7:30 до 10:00 и с 17:00 до 19:00.

Фото: Piter.tv