"Пусть в новом году, взяв золотой ключик, вы откроете дверцу к своей мечте": Илья Авербух – о благотворительности и изоляции фигуристов

Режиссер и постановщик Илья Авербух в интервью Piter.TV подвел итоги новогоднего благотворительного шоу "Буратино", заговорил о желании вернуться к классическому "Щелкунчику" и поделился надеждой на возвращение российских фигуристов на мировую арену.

В Петербурге 11 января банк "РОССИЯ" совместно с продюсерским центром Ильи Авербуха и композитором Алексеем Рыбниковым провели традиционное праздничное благотворительное мероприятие – новогодний спектакль на льду "Буратино". Более 12 тысяч зрителей – детей участников СВО, а также детей из многодетных, неполных и малообеспеченных семей – увидели удивительную музыкальную сказку. Piter.TV пообщался с режиссером шоу "Буратино" Ильёй Авербухом.

– В этом году вы сознательно добавили в новогодний спектакль исторический и культурный контекст. Чувствуете ли вы, что запрос на "смысл" в детских проектах сегодня стал сильнее, чем несколько лет назад?

Мне кажется, это заложено всегда было исторически, что все сказки имеют свой воспитательный контекст, воспитательный характер. Поэтому, безусловно, в каждом своем представлении мы стараемся говорить на детском понятном языке, в том числе и со взрослыми. Безусловно, в сказке Буратино есть абсолютно эксклюзивная история – это выход на лед великой Тамары Москвиной, которая связывает поколения. И в конце представления она говорит об очень важных вещах и взрослым, и детям. Ну а воспитание, – безусловно, в любую свою ледовую постановку я закладываю не только развлекательный характер, но и воспитательный.

– "Буратино" — история, знакомая нескольким поколениям. Как вы находите баланс между уважением к оригиналу и необходимостью говорить с современными детьми на их языке?

Да, вы абсолютно правы, спасибо за то, что такой вопрос звучит. Время требует всегда свои правила, рисует свой особый темпоритм и тот, кто найдет эти правильные слова, тот, кто найдет это правильное решение – тот и будет востребованным у современного поколения.

Безусловно талантливая музыка Алексея Львовича Рыбникова, который написал ее уже больше 50 лет назад, стала гимном для многих поколений – гимном детства – и звучит уже таким внутренним голосом для родителей, бабушек и дедушек, тех, кто приводят своих детей на это представление. И мне кажется очень знаковым, что именно сын Алексея Львовича Рыбникова, Дмитрий Рыбников, стал тем человеком, который добавил звучание своими аранжировками, музыкальными переработками в уже написанную талантливую музыку. Это, конечно, все происходило в соавторстве с отцом, поэтому уверен, что успех Буратино – это музыкальное звучание.

Второе, безусловно, это то, о чем я уже говорил в первом вопросе. Дети должны видеть выдающихся чемпионов, которые катаются сейчас. В частности, роль Буратино исполняет Алиса Двоеглазова, ведущая российская фигуристка-одиночница, ставшая призером чемпионата России 25-го года по произвольной программе, занявшая второе место. Уверен, если бы не несправедливое отстранение, она имела все шансы бороться за золото и на Олимпиаде в том числе. Рядом с ней – триумфаторы чемпионата России Анна Фролова и Матвей Ветлугин. Есть, конечно, и поколение уже выдающихся олимпийских чемпионов, заслуживших свое имя. Это, конечно, Таня Тотьмянина, олимпийский чемпион Максим Маринин, олимпийский чемпион Алексей Ягудин, чемпион мира Максим Шабалин. Их внутренний контекст, внутреннее состояние очень-очень важно. Ну и поколение заслуженного тренера СССР, 84-летней нашей прекрасной черепахи Тортилы, Тортилочки, Тамарочки, Тамары Москвиной. И когда все видят, что эти поколения связаны, что все на льду держатся за руки, поддерживают друг друга, это становится большим воспитательным фактором для поколения детей, которые, возможно, и не видели никогда исторический фильм "Буратино", которому в этом году 50 лет, и который был снят на киностудии "Беларусьфильм".

– За последние годы благотворительные ледовые шоу стали для вас отдельным направлением работы. Чем такие проекты отличаются для вас как для режиссера — и эмоционально, и профессионально — от коммерческих постановок?

Я, безусловно, очень благодарен за то, что Банк "РОССИЯ" занимает такую активную позицию. И мы уже третий год подряд дарим ощущение сказки такому большому количеству счастливых детей и родителей. Да, конечно, благотворительные шоу - особенные, потому что каждый из нас несет свою миссию, миссию в жизни, и каждый из нас должен отдавать другому. И такие шоу, такие спектакли, такие проекты являются базовыми и основополагающими, они должны быть у любой сильной компании. Должны дарить радость людям. Это, в общем, главная цель нашей профессии, которую мы выбрали. Хочу сказать, что ни в одном другом городе такого аналога, такой масштабной поддержки, такой большой благотворительной программы нет. И несмотря на постоянные вызовы, которые происходят, Банк "РОССИЯ" находит все необходимые ресурсы, которые позволяют дарить этот праздник тем, кто, возможно, не смог бы получить эту возможность при других обстоятельствах.

– Если оглянуться на путь от "Щелкунчика" до "Буратино", как за это время изменилось ваше понимание роли фигурного катания как формы культурного диалога, а не только спорта или шоу?

Путь моих постановок, конечно, гораздо больше, чем от "Щелкунчика" до "Буратино". Каждый год ты развиваешься, каждый новый сезон – это новые вызовы, это новый поиск, поиск решений, поиск новых форм. Могу сказать, что когда я создавал спектакль "Щелкунчик", то одной из моих задач было расширить саму сюжетную линию спектакля и использовать не только музыку, написанную Петром Ильичом Чайковским для "Щелкунчика", а разную музыку Чайковского, рассказывающую этот сюжет. И тогда мне казалось это очень оригинальным и интересным решением, дающим такой особый темпоритм. Но вот прошло порядка пяти лет, и сейчас я хотел бы снова вернуться к "Щелкунчику", но уже в исключительно классической его форме, без всевозможных нововведений. Создать красивый, волшебный, абсолютно сказочный спектакль. Поэтому, вполне возможно, что и возвращение к "Щелкунчику" состоится.

А вообще жизнь, конечно, каждый раз диктует новые вызовы, новые задачи. Я очень надеюсь, что в новом сезоне наши спортсмены вернутся на мировую арену. Это несправедливо. Отстранение наших ребят прекратится не только на Олимпийских играх, где будут выступать два наших представителя, но и на чемпионатах Европы и мира также будем показывать. Это точно еще один толчок к развитию спорта спортивных достижений. Всем нашим ребятам хочу пожелать удачи на Олимпийских играх.

А каждому, кто придет к нам на спектакль, кто прочитает это, хочу пожелать, чтобы в новом году, взяв свой золотой ключик, они открыли дверцу к своей мечте, и она была реализована, давала им силы и вела их за собой.

Хочу поздравить всех с наступившим Новым годом и Рождеством. Я очень люблю Санкт-Петербург и очень счастлив, что мы снова сможем показать спектакль "Буратино" такому огромному количеству людей благодаря генеральной поддержке Банка "РОССИЯ".

Фото: Банк "РОССИЯ"