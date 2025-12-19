Во Дворце спорта "Юбилейный" более 12 тысяч зрителей посмотрели благотворительный ледовый спектакль "Буратино"

На спектакль были приглашены дети участников СВО, а также дети из многодетных, неполных и малообеспеченных семей.

В Петербурге в конце праздничных выходных банк "РОССИЯ" совместно с продюсерским центром Ильи Авербуха и композитором Алексеем Рыбниковым провели традиционное праздничное благотворительное мероприятие – новогодний спектакль на льду "Буратино". Более 12 тысяч зрителей – детей участников СВО, а также детей из многодетных, неполных и малообеспеченных семей – увидели удивительную музыкальную сказку, которая полюбилась не только детям, но и их родителям.

В течение 11 января на ледовой арене Санкт-Петербургского Дворца спорта "Юбилейный" прошло три праздничных шоу, в которых приняли участие: заслуженный тренер СССР и России легендарная Тамара Москвина, звёзды мирового фигурного катания: олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, чемпион мира Максим Шабалин, а также фигуристы Алиса Двоеглазова, Матвей Ветлугин, Анна Фролова, Софья Шевченко, Андрей Ежлов.

Спектакль "Буратино" стал уже четвертым подобным подарком для детей в период новогодних каникул – в 2025 году юные зрители посетили ледовый спектакль "Мама", в 2024 году – ледовое шоу "Снежная Королева", а в 2023 году – завораживающее представление "Щелкунчик".

Яркая, динамичная и одновременно трогательная постановка этого года приурочена сразу к двум значимым датам: 50-летию легендарного советского фильма "Приключения Буратино" режиссёра Леонида Нечаева и 90-летию пьесы Алексея Толстого "Золотой ключик".

Спектакль "Буратино" стал для меня особенным проектом. Нам удалось создать абсолютно новую ледово-театральную постановку, наполненную неповторимой атмосферой, в которой каждый зритель, независимо от возраста, смог найти для себя что-то личное и важное – о мечте, выборе, честности и вере в чудо. Илья Авербух

Фото : Банк "РОССИЯ"