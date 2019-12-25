Российская сказка покоряет мир: фильм «Буратино» покажут в кинотеатрах стран Ближнего Востока

Права на международный показ картины приобрели в 53 страны мира.

Российский фильм "Буратино" планируется к показу в странах Ближнего Востока. Картина станет первым проектом Национальной Медиа Группы (НМГ), который получит широкий релиз в этом регионе. На данный момент уже достигнуты договоренности с крупнейшими кинокомпаниями Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Катара, Саудовской Аравии и Бахрейна. Страны Ближнего Востока являются перспективным рынком с большим количеством молодой аудитории, которая активно интересуется семейным кино.

В настоящий момент права на международный показ фильма реализованы в 53 государствах. В НМГ считают экспорт современного российского медиаконтента отличным способом развития культурных связей.

Фильм "Буратино" основан на повести Алексея Толстого "Золотой ключик, или Приключения Буратино", однако режиссеры переосмыслили знакомый сюжет, сделав ставку на новые грани истории. Благодаря этому взрослые зрители смогли вновь окунуться в атмосферу детской сказки, а юная аудитория получила понятную и захватывающую историю. В российский прокат картина вышла 1 января 2026 года и за новогодние каникулы так полюбилась зрителям, что кинотеатрам приходилось вводить дополнительные сеансы.

В Петербурге в начале года прошел благотворительный ледовый спектакль "Буратино" для 12 тысяч детей.

Фото: Национальная Медиа Группа