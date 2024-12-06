В Петербурге пройдет благотворительный ледовый спектакль "Буратино" для 12 тысяч детей

Праздничное представление состоится 11 января в Дворце спорта "Юбилейный".

В Санкт-Петербурге готовятся к большому благотворительному событию в дни зимних каникул. Банк "РОССИЯ" совместно с продюсерским центром Ильи Авербуха проведет новогодний ледовый спектакль "Буратино", который увидят 12 000 детей. В числе приглашённых — дети участников СВО, а также ребята из многодетных, неполных и малообеспеченных семей.

Праздничное представление состоится 11 января в Дворце спорта "Юбилейный". На лед выйдут звёзды мирового фигурного катания: олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, чемпион мира Максим Шабалин и один из ярких представителей нового поколения фигуристов Матвей Ветлугин.

Для юных зрителей подготовлена не только постановка, но и насыщенная программа вокруг спектакля. Перед началом шоу детей ждёт интерактив, а после представления каждый ребенок получит памятный подарок, сможет сфотографироваться с персонажами сказки и принять участие в тематических мастер-классах.

Ледовый "Буратино" продолжит традицию новогодних благотворительных спектаклей, которые Банк "РОССИЯ" и Илья Авербух проводят в Петербурге уже несколько лет подряд. В 2025 году дети побывали на спектакле "Мама", годом ранее — на "Снежной Королеве", а в 2023 году — на ледовом "Щелкунчике".

Постановка этого года приурочена сразу к двум юбилеям — 50-летию фильма "Приключения Буратино" режиссёра Леонида Нечаева и 90-летию пьесы Алексея Толстого "Золотой ключик".

Новогодние спектакли обычно создаются с единственной целью — развлечь детей и их родителей на зимних каникулах, но в этом году мы решили привнести в развлекательный контент ещё и историческую составляющую и напомнить всем о советском детском культурном наследии: сказке Алексея Толстого и телевизионном фильме Леонида Нечаева. Без этой истории невозможно представить себе наше детство, и мне, как отцу и режиссеру, очень важно бережно передать эту любовь и следующему поколению детей. Илья Авербух

Благотворительное мероприятие пройдет при поддержке Комитета по культуре, Комитета по образованию и глав районных администраций Санкт-Петербурга.

