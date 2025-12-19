"Буратино" собрал более 1,5 млрд рублей за первую неделю проката

Картина Игоря Волошина, вышедшая 1 января, стала третьим новогодним "миллиардером" 2026 года после "Чебурашки 2" и "Простоквашино".

Новый российский фильм "Буратино" режиссёра Игоря Волошина собрал в кинотеатрах более 1,5 миллиарда рублей за первую неделю проката. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Согласно данным на сайте системы, общие сборы картины с 1 по 7 января 2026 года составили 1 531 216 589 рублей. Фильм уже посмотрели свыше 2,7 миллионов зрителей. В первый день проката сборы составили более 226 миллионов рублей, а сумма предварительных продаж билетов превысила 185 миллионов.

"Буратино" стал третьей новогодней премьерой 2026 года, преодолевшей рубеж в миллиард рублей, вслед за "Чебурашкой 2" и "Простоквашино". Ностальгия по советской классике и полувековой юбилей оригинального фильма стали ключевыми факторами зрительского интереса, что заставило кинотеатры вводить дополнительные сеансы.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Чебурашка 2" собрал более 1 млрд рублей за два дня новогоднего проката.

Фото: .kino-teatr.ru