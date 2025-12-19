"Чебурашка 2" собрал более 1 млрд рублей за два дня новогоднего проката

Фильм "Чебурашка 2" Дмитрия Дьяченко поставил рекорд стартовых сборов, заработав более 1,027 миллиарда рублей за первые два дня новогоднего проката. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Картина вышла на экраны 1 января 2026 года. К утру 2 января её общие сборы составили 1 027 169 344 рублей, из которых 421 212 526 рублей пришлось на предварительные продажи. В первый день проката фильм посмотрели 878 578 зрителей.
С большим отрывом фильм возглавил новогодний кинопрокат. На втором месте по сборам находится другая семейная комедия — "Простоквашино" Сарика Андреасяна, заработавшая 462 664 088 рублей при 410 921 зрителе в первый день. Третью строчку заняла премьера "Буратино" Игоря Волошина со сборами 455 667 174 рублей и 389 088 зрителями.
Ранее Piter.TV сообщал, что мультфильм петербургского режиссера вошел в шорт-лист премии Оскар.
Фото: kino-teatr.ru / кадр из фильма "Чебурашка 2"
