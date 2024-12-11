В Московском зоопарке поселилась американская норка

Самец живет в вольере один.

Американская норка поселилась на территории Московского зоопарка впервые за 40 лет. Соответствующей информацией поделились представители официального сайта мэра российской столицы Сергея Собянина. Специалисты со ссылкой на сотрудников зоосада пояснили, что нового обитателя назвали Чебурашкой за активность и любознательность. В настоящее время в вольере экспозиции "Фауна России" он находится в одиночестве.

Поселился самец американской норки. В столицу он приехал из загородного лесного хозяйства. Чебурашка быстро освоился на новом месте, успел привыкнуть к сотрудникам и посетителям. Поселили в личном удобном вольере с бассейном. прес-сслужба Московского зоопарка

Гннеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова заметила, что Чебурашку кормят рыбой, в том числе живой, которую запускают в бассейн. Зачастую водная добыча зверька по размеру практически не отличается от самого охотника. Дополнительно животному дают лакомства в виде кусочков курицы и говядины. На данный момент норка весит 2,2 килограмма.

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Фото и видео: Telegram / moscowlenta