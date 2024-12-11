В Ленинградском зоопарке показали, как "чиллит" желтопятнистый варан

Он наглядно демонстрирует, как стоит провести сегодняшний день.

Желтопятнистый варан из Ленинградского зоопарка продемонстрировал, как нужно расслабляться в выходной день. Видео крупной ящерицы пресс-служба опубликовала в своём официальном Telegram-канале.

На видеозаписи заметно, как желтопятнистый варан наслаждаюется своей ванной. Кадры вызвали улыбки и умиление у пользователей.

"Когда ты чилловый варан, и у тебя своя ванна" пресс-служба Ленинградского зоопарка

Желтопятнистый варан (лат. Varanus melinus) – ящерица средних размеров из семейства Varanidae. Его отличительной особенностью является наличие бледно-зеленого окраса с жёлтыми пятнами. Размер взрослых особей редко достигает размера больше 120-150 см вместе с хвостом.

Ранее Piter.TV сообщал, что Ленинградский зоопарк показал лося Дениса в рамках "Марафона пушистых помощников".

Видео: Telegram-канал Ленинградского зоопарка