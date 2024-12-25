Ленинградский зоопарк показал лося Дениса в рамках "Марафона пушистых помощников"

Как поясняют киперы, лось, как и северный олень, — это своеобразный зимний транспорт Деда Мороза.

Лось Денис из зоопарка в Ленинградской области наслаждался снежными днями в Петербурге. Его, любимчика посетителей и самого уравновешенного обитателя зоопарка, показали в воскресенье, 5 января.

Как поясняют киперы, лось, как и северный олень, — это своеобразный зимний транспорт Деда Мороза. Они часто сопровождают зимних волшебников в различных странах. Обычно такие копытные животные живут в северных регионах, являясь частью культурной традиции.

Например, в Канаде лоси иногда заменяют северных оленей в упряжке. А в Швеции лось ассоциируется с древними духами и современными рождественскими персонажами, такими как Юлтомтен.

Ранее мы сообщили о том, что киперы Ленинградского зоопарка показали лису Джинжер.

Видео: Ленинградский зоопарк