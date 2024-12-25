Киперы Ленинградского зоопарка показали лису Джинжер

Лисы – традиционные помощники шведского "Деда Мороза".

Сотрудники Ленинградского зоопарка продолжают рассказывать про зверей, которые помогают новогодним волшебникам доставлять подарки в разных странах. Очередь дошла до лисицы, а потому в пресс-службе заведения решили показать красавицу Джинжер.

Она, конечно, не связана ни с каким волшебством. По словам киперов, она просто очень любит играть с мячиками, спать в своей любимой коробке и гулять по зоопарку. Но традиционно именно лисы вида Джинжер являются традиционными помощниками шведского Юлниссаара.

Шведский волшебник Юлниссаар – маленький старичок, который передвигается по стране на тележке с уникальной системой лисьего привода. Не зря безопасность шведского транспорта известна всем – лисы, хорошо приспособленные к бегу по скользким заледенелым поверхностям – идеальный зимний транспорт. Ленинградский зоопарк

Однако Юлниссаар не всегда обращается к помощи лисиц. Когда год выдается тяжелым, он передвигается на подстилке для коз, которая сделана из соломы.

Ранее сотрудники Зоопарка рассказывали про волка – новогоднего помощника польского Святого Николаса – и северных оленей.

Видео: Ленинградский зоопарк