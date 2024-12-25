Волки Ленинградского зоопарка радуются выпадению снега

Обоим псам в 2024-м исполнилось по 2 года.

Киперы Ленинградского зоопарка поделились видео, в котором волки-двугодки Мрак и Сумрак барахтаются в долгожданном снегу Как полагают сотрудники заведения, такая любовь к снежной погоде обусловлена тайными новогодними занятиями хищников.

Согласно польским легендам, представители этого вида волков являются помощниками Святого Николая (то есть Санта Клауса). В представлении поляков, именно волки (а не олени, как принято) помогают католическому "Деду Морозу" перевозить мешки с подарками.

Благодаря своей скорости и ловкости они эффективно передвигаются по лесам даже до самых отдаленных деревень, что позволяет польскому Санта Клаусу радовать детей по всей стране.

Ранее стало известно, каких правил следует придерживаться, чтобы быстро и легко войти в рабочий ритм после новогодних праздников.

Видео: Ленинградский зоопарк