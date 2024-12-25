Петербуржцам рассказали, как не "убить" режим после новогодних праздников

Местный Роспотребнадзор назвал 6 главных правил.

В Роспотребнадзоре Санкт-Петербурга рассказали, что необходимо делать, чтобы восстановить режим после Нового года. В основе всего – 6 простых рекомендаций.

Чтобы вернуться к обычному ритму жизни, прежде всего необходимо начать реанимировать режим как можно раньше – это основное правило. Следом нужно как можно скорее распланировать задачи на период после новогодних праздников, чтобы избежать стресса при выходе на работу или учебу.

Даже в праздничные дни важно находить время для отдыха и расслабления. Чтение книг, прогулки на свежем воздухе или занятия спортом помогут вам оставаться бодрыми и энергичными. Роспотребнадзор Санкт-Петербурга

Чтобы поддерживать иммунитет и быть в тонусе, рекомендуется разнообразить праздничный "салатный" рацион овощами, фруктами и продуктами с высоким содержанием белка.

Темп работы или учебы следует увеличивать постепенно и начинать с малого, если задачи кажутся непосильными сразу после праздников. В таком случае также необходимо больше общаться и делиться переживаниями с друзьями и близкими – их поддержка способна помочь справиться с навалившимися трудностями.

Ранее мы сообщали, что в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге родились 28 детей.

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