В новогоднюю ночь в Петербурге родились 28 детей

В 7:30 утра в роддоме № 1 на Васильевском острове родились две девочки, ставшие первой двойней года.

В новогоднюю ночь в Петербурге на свет появились 28 малышей, сообщает пресс-служба администрации города. Первым ребенком 2023 года стал мальчик, родившийся в 1:17 утра в роддоме № 9 на улице Орджоникидзе. Его вес составил 3940 граммов, а рост — 55 сантиметров. Матерью стала 19-летняя девушка.

В 7:30 утра в роддоме № 1 на Васильевском острове родились две девочки, ставшие первой двойней года. Наиболее активным оказался роддом № 10 в Красносельском районе, где зафиксировано шесть новорожденных.

Губернатор Александр Беглов поблагодарил медицинский персонал за труд в праздничную ночь и отметил запуск национального проекта "Семья". В прошлом году в городе был внедрен новый социальный стандарт для семей с детьми, который, по словам Беглова, будет развиваться и укреплять позитивный образ многодетных семей.

Также губернатор напомнил, что в 2022 году детские сады стали бесплатными, а дефицит мест в школах и дошкольных учреждениях был устранен. Родителям новорожденных вручаются подарочные наборы, а женам участников СВО предоставляются услуги профессиональных нянь.

Дополнительно продлен региональный материнский капитал, который теперь доступен при рождении третьего и последующих детей. Также рассматриваются меры поддержки студенческих семей, включая выплаты в размере 100 тысяч рублей для беременных студенток и до 550 тысяч рублей для погашения ипотеки при рождении третьего ребенка.

Ранее мы сообщили о том, что первый в 2025 году петербуржец родился в перинатальном центре Педиатрического университета.

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