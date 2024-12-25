Первый в 2025 году петербуржец родился в перинатальном центре Педиатрического университета

Мама приехала в Петербург из Майкопа, поскольку беременность протекала с осложнениями.

Первый ребёнок в 2025 году из Петербурга появился на свет в Перинатальном центре Педиатрического университета в 4:07 1 января. Об этом сообщили в Telegram-канале университета.

Ребенок родился в четыре часа семь минут утра. Это мальчик весом 3380 грамм и ростом 50 сантиметров. Мама приехала в Петербург из Майкопа, поскольку беременность протекала с осложнениями. На первом скрининге в 13 недель беременности была обнаружена агнезия венозного протока, при которой кровь поступает в сердце плода нестандартным образом. Также был обнаружен гиперэхогенность кишечника, что потребовало дополнительного обследования в федеральной клинике.

Мальчик будет находиться под наблюдением специалистов медицинского учреждения.

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