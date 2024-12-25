В Ленинградском зоопарке рассказали, как северные олени помогают Санта Клаусу

Северные олени выносливы и способны выживать в суровых условиях.

В Ленинградском зоопарке 3 января продолжили "Марафон пушистых помощников", рассказав о северных оленях. Эти животные символизируют католическое Рождество, а также играют важную роль в жизни людей, которые живут на Севере.

Северные олени выносливы и способны выживать в суровых условиях. От холода их защищает густой мех, копыта же адаптированы для передвижения по снегу и льду.

Кроме того, северные олени являются помощниками Санта Клауса. По легендам их у волшебника девять, каждый из них обладает собственным характером.

Именно благодаря этим сказочным животным волшебник успевает доставить подарки в каждую точку земного шара за одну ночь. В Ленинградском зоопарке живет столько же северных оленей, сколько помогают Санта Клаусу. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее в учреждении рассказали о помощи волков Санте.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка