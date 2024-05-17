Генконсул Израиля в Петербурге предложил проверить обрезание у Чебурашки

В Петербурге обсуждают происхождение Чебурашки после заявления дипломата.

Генконсульство Израиля в Санкт-Петербурге выступило с предложением оценить возможное еврейское происхождение героя советской анимации Чебурашки. Генконсул Израиля Ран Гидор заявил, что для подтверждения этого предположения нужно узнать, проходил ли персонаж процедуру обрезания и исключает ли он из питания свинину.

Отвечая на вопрос издания РБК Петербург, дипломат отметил, что был бы рад "записать" Чебурашку в еврейскую нацию, однако подтвердить это невозможно, так как отсутствуют сведения о биографии и происхождении персонажа.

Гидор добавил, что Чебурашка широко известен и в Израиле, поскольку "метафорически выражаясь, сделал алию, приехав в страну вместе с волной советской эмиграции". Он также сообщил, что его дочь увлекается мультфильмом и знает наизусть музыкальные номера из него.

Обсуждение национальности персонажа активизировалось после высказывания депутата Государственной думы Андрея Макарова. Он предположил, что Чебурашка может быть евреем, так как, согласно сюжету, прибыл в СССР в коробке с апельсинами, якобы отправленными из Израиля.

Фото: Piter.TV