С 7 ноября в Петербурге сократится число водителей такси на 12%

Такси может стать дефицитом в Петербурге из-за массового ухода водителей мигрантов.

В Санкт-Петербурге ожидается сокращение числа водителей такси примерно на 12 процентов. Это связано с тем, что один из крупнейших агрегаторов объявил о прекращении сотрудничества с иностранными водителями, работающими по патентам. Решение вступает в силу 7 ноября.

Напомним, что в августе власти Санкт-Петербурга приняли решение запретить иностранным гражданам, трудящимся по патентной системе, управлять такси до конца 2025 года. Этот шаг мотивирован необходимостью повысить безопасность пассажиров и качество услуг.

Местным компаниям предоставили три месяца для того, чтобы прекратить трудовые отношения с иностранными водителями и организовать замену кадров. Эксперты предполагают, что в ближайшее время возможен дефицит водителей, особенно в часы пик, что может привести к увеличению времени ожидания такси и росту стоимости поездок.

Фото: Piter.TV