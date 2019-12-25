"Союзмультфильм" проиграл в США суд из-за прав на Чебурашку

В "Союзмультфильме" считают, что LaRubint Corp намеренно решила принудить к выплате роялти от японской компании.

"Союзмультфильм" проиграла суд в США перед LaRubInt Corp за использование Чебурашки в Японии под сторонней лицензией. Ранее российская компания предоставила LaRubInt Corp исключительные права на использование образов героев - крокодила Гены, Шапокляк и Чебурашки. Документы были подписаны в 2016 году за 60 тысяч долларов. Известно, что персонажи могли быть использованы в любых целях в КНР, Японии, Индии, Канаде и США. Однако спустя месяц после заключения договора LaRubInt Corp обнаружила, что компания Cheburashka Project LLP (CPLLP) продает мерч с персонажем Чебурашки в Японии. Американская фирма заявила, что права на персонажей "Союзмультфильма" должны были быть "свободны от любых обязательств перед третьими лицами". Американская судебная инстанция подтвердила действительность соглашения между "Союзмультфильмом" и LaRubInt Corp. Специалисты заметили, что обе стороны подписали контракты, а также была произведена фактическая выплата. По версии суда, LaRubInt Corp понесла убытки за исключительные права, которые таковыми не являлись.

Сотрудник "Союзмультфильма" заявил в комментарии "Ведомостям", что в случае легализации судебного решения на российской территории компания исполнит его в добровольном порядке. Представитель компании добавил, что американская компания на момент заключения договора знала о нюансах с правами на персонажей "Чебурашки" в Японии. Речь идет о том, что "Союзмультфильм" передал права на использование образа Чебурашки в 2005 году японской компании TV Tokyo Communications Corporation, которая могла использовать его до 2014 года. В "Союзмультфильме" ожидали, что действие соглашения не будет пролонгироваться за этот период, в то время как TV Tokyo Communications Corporation передала сублицензию на использование образа Чебурашки компании Cheburashka Project LLP. В "Союзмультфильме" уверены, что LaRubint Corp не намеревалась работать с образом Чебурашки, а намеренно планировала принудить к выплате роялти от японской компании.

С 2024 года в России проводятся следственные мероприятия в отношении подписанта договора со стороны киностудии и неустановленных лиц со стороны американской компании.

"Союзмультфильм" взыскал 10 тыс. рублей с петербурженки за незаконную продажу магнита с Чебурашкой.

Фото: souzmult.ru