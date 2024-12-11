"Союзмультфильм" взыскал 10 тыс. рублей с петербурженки незаконная продажа магнита с Чебурашкой

Предпринимательница признала факт продажи данного товара.

Калининский районный суд Петербурга рассмотрел дело, инициированное киностудией "Союзмультфильм" против местной предпринимательницы. Об этом информирует объединенная пресс-служба городских судов.

Суд установил, что в мае прошлого года ответчик, занимающийся индивидуальной предпринимательской деятельностью, реализовала в магазине на Пушкинской улице магнит с изображением Чебурашки, правообладателем которого является ООО "Союзмультфильм", за 100 рублей.

Предпринимательница признала факт продажи данного товара. Суд постановил взыскать с нее компенсацию в сумме 10 тысяч рублей, а также обязал возместить дополнительные расходы на покупку товара, почтовую пересылку и государственную пошлину в размере 900 рублей.

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Фото: Piter.TV