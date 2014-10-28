ISU не будет уведомлять об отказе в нейтральном статусе

Джеки Вонг опубликовал сообщение от Международного союза конькобежцев.

Международный союз конькобежцев (ISU) не будет уведомлять российских и белорусских атлетов об отказе в предоставлении им нейтрального статуса. Соответствующее заявление через собственный аккаунт в социальных сетях сделал иностранный журналист Джеки Вонг.

Ответ ISU относительно списка нейтральных спортсменов: ISU не публикует список тех, кому отказано в нейтральном статусе. Окончательный способ узнать нейтральный статус кого-либо - это если этот спортсмен включен в список участников соревнований. пост Джеки Вонга

Ранее журналистам информационного агентства "ТАСС" стало известно о том, что ISU допустил российских спортсменов до международных турниров под эгидой своей организации в нейтральном статусе. Такое нововведение вводится, начиная с сезона 2026-2027 годов. В текущий момент нейтральный статус предоставлен 75 российским фигуристам.

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Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Jackie Wong