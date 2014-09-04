"Корона уперлась в потолок": фигурист Галлямов возмутился утренним звонком журналистки

Олимпийский призёр назвал звонок в 9:54 "подлым поступком" и высказался в резкой форме.

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпион мира и Европы в парном катании, российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, резко отреагировал на телефонный звонок журналистки в утреннее время на следующий день после чемпионата России. Инцидент он прокомментировал в своём Telegram-канале.

Какая-то девочка звонит: "Здравствуйте, это газета "Известия". Простите за столь ранний звонок". А мозги где? Она забыла, когда звонит? После произволки, когда я хотел выспаться. Александр Галлямов, фигурист

Он назвал этот поступок "подлым", учитывая, что в тот же день ему предстояло участвовать в показательных выступлениях. В своём монологе Галлямов также назвал журналистку "больной на всю голову" и "ненормальной". Более того, фигурист ехидно предложил "слить номер", чтобы ей начали названивать. К слову, подобные действия могут грозить уголовной ответственностью.

Это не первый случай резкой реакции Галлямова, особенно стало это заметно в сложный для пары сезон. Травма фигуриста на Байкале оказалась хуже, чем предполагалось — понадобилось долгое восстановление. А в мае стало известно, что Мишина и Галлямов не выступят на Олимпийских играх 2026 года в Милане из-за решения Международного союза конькобежцев (ISU). Череда спортивных неудач, по-видимому, серьёзно повлияли на психологическое состояние фигуриста.

Например, после неудачного выступления на этапе Гран-при в Казани, спортсмен устроил эмоциональный разговор с партнёршей Анастасией Мишиной прямо в "кисс-энд-крае" — площадке, где спортсмены ждут объявления оценок после выступлений, что зафиксировали камеры. Тогда его пришлось останавливать тренеру Тамаре Москвиной, а сама Мишина попросила: "Соблюдай хотя бы приличия".

На некрасивые поступки Александра Галлямова по отношению к партнёрше даже обратил внимание олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Он назвал его поведение хамским:

Поддержка не получилась — так это ты её не поднял, извини! При чём тут Настя?

Стоит отметить, что Галлямов действительно создал инфоповод из ничего — очень многие в Сети говорят о том, что фигуристу пора научиться ставить либо беззвучный режим на телефоне, либо совсем отказаться от интернета, чтобы успокоить нервы:

Неужели в его окружении нет человека,который объяснил бы ему последствия его действий и высказываний? Ну, будь ты настоящим мужчиной,выиграл сереберо, радуйся… Ему мало… Прямо сказка Пушкина про рыбку. Stella Корона уперлась в потолок и мешала повернуться в кровати. Татьяна Когда человек хочет выспаться, он ставит на бесшумный, а не страдает, что ему позвонили. Оля

Видео: Telegram / "Александр Галлямов (Мишки Forever)"