В США назвали причину авиакатастрофы с российскими фигуристами

Трагедии можно было бы избежать.

Крушение пассажирского самолета в аэропорту Вашингтона в прошлом году, жертвой которого стали российские фигуристы, произошла из-за ошибки диспетчеров. Соответствующее заявление журналистам из местного издания The Washington Post сделала руководитель американского Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) Дженнифер Хоменди. Иностранная чиновница из надзорного ведомства уточнила, что диспетчеры неправильно проложили маршрут столкнувшегося с пассажирским лайнером военного вертолета. К такому выводу пришли следователи. Они уточнили, что несчастного случая можно было бы избежать. Однако ошибка связана с человечески фактором в виду сильной загруженности сотрудников. Эксперт добавила, что внутри Федерального управления гражданской авиации не делились подробностями произошедшего, так как "боялись мести" дирекции, которая беспокоилась о своей репутации. Дженнифер Хоменди. добавила, что перегрузка диспетчеров является распространенной проблемой, решение которой годами не находится.

Этого вертолетного маршрута там вообще не должно было быть. Дженнифер Хоменди, глава NTSB

Напомним, что в ночь на 30 января 2025 года в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся при заходе на посадку с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk). На борту пассажирского лайнера находились 60 человек. В том числе речь шла о чемпионах мира по фигурному катанию 1994 года Евгении Шишковой и Вадиме Наумове, бронзовом призере чемпионата СССР в парном катании Инне Волянской, бывшем российском фигуристе Александре Кирсанове и четверых членов экипажа. В вертолете находились три человека. При крушении самолета погибли 28 спортсменов, тренеров и членов их семей.

Фото и видео: YouTube / 6abc Philadelphia