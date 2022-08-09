В Турции разбился истребитель F-16

Летчик погиб во время авиакрушения.

Губернатор турецкой провинции Балыкесир Исмаил Устаоглу сообщил через социальные сети о том, что истребитель F-16 американского производства, приписанный к местной Девятой авиабазе, потерпел крушение. Известно, что пилот воздушного средства погиб. Трагедия зафиксирована около 00:56 часов утра 25 февраля по московскому времени. В момент крушения борт выполнял плановый полет. Власти выразили соболезнования семье жертвы авиакатастрофы. В пресс-службе министерства по обороне Турции подтвердили данные о крушении истребителя. Военнослужащие и з профильного ведомства организовали поисково-спасательную операцию,в ходе которой обнаружили обломки самолета. Далее специальная комиссия по расследованию авиакатастроф выяснит причины крушения борта.

Радиосвязь с нашим истребителем F-16, вылетевшим с 9-й главной авиабазы в Балыкесире, прервалась и информация о его местонахождении перестала поступать в 00:56 пресс-служба Минобороны Турции

Глава МИД Турции допустил присоединение страны к ядерной гонке.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / T.C. Millî Savunma Bakanlığı.

Видео: Telegram / ВЕСТИ