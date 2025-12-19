Глава МИД Турции допустил присоединение страны к ядерной гонке

Хакан Фидан оценил необходимость властей обеспечивать региональную безопасность.

Анкара будет вынуждена присоединиться к ядерной гонке в том случае, если данный вид оружия появится у других стран региона. Соответствующее заявление сделал министр по иностранным дел Турции Хакан Фидан. Иностранный дипломат дал комментарий в эфире местного телеканала CNN Turk. Чиновник прямо не ответил на вопрос ведущего новостной программы о том, хотели бы власти страны обладать ядерным оружием.

Этот вопрос нужно рассматривать в контексте общей стратегической ситуации. Честно говоря, мы не хотим видеть в регионе драматические изменения, которые могут нарушить текущий баланс сил. Страны, к примеру, имеющие проблемные вопросы с Ираном, начнут стремиться к обладанию ядерным оружием. И нам, вероятно, придется невольно присоединиться к этой гонке. Хакан Фидан, глава МИД Турции

Хакан Фидан заметил, что обладание ядерным оружием "несет угрозы и риски" для всего региона, поэтому "это было бы нежелательно". В Турции уточнилои, что у Ирана нет ядерного оружия, а также стремления произвести атомную бомбу.

Фото: YouTube / CNN TÜRK