В Госдуме заявили, что российские туристы устали от Турции

Глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев заявил, что российские туристы устали от Турции. Об этом он рассказал ТАСС.

По словам Тарбаева, в 2026 году российские туристы предпочитают Турции другие направления со схожими условиями для отдыха. Он подчеркнул, что в наступившем году наблюдается тренд под названием "усталость от Турции". Депутат добавил, что запрос на аналогичные условия могут удовлетворить Египет, Тунис и Марокко.

Также Тарбаев отметил повышенный интерес к расширению прямого авиасообщения с Россией со стороны ряда азиатских стран. К ним относятся Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман и Саудовская Аравия. Кроме того, ожидается установление прямого авиасообщения с Малайзией.

