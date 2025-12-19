Всего в 2025 году страну посетили около 86 тыс. россиян.

Турпоток из России в Оман вырос почти в три раза за год. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на агентство премиальных путешествий PrimeTours.

Данные по росту турпотока российских туристов были предоставлены Российским представительством министерства культурного наследия и туризма Султаната Оман (Experience Oman). Всего в 2025 году страну посетили около 86 тыс. россиян. Показатель стал на 147% выше, чем за 2024 год. Тогда в Оман приехали 34 тыс. туристов из России.

По мнению экспертов, текущая динамика связана с действующим безвизовым режимом для граждан России. Они также напомнили, что между Москвой и Маскатом действует прямое авиасообщение. В PrimeTours считают Оман очень перспективным направлением отдыха для россиян.

Ранее мы сообщали, что туристам назвали 10 самых спокойных стран Европы.

Фото: pxhere.com