Туристам назвали 10 самых спокойных стран Европы, где можно отдохнуть от толпы людей. Об этом сообщает портал "Турпром" со ссылкой на данные Евростата.
Лидером рейтинга стал Лихтенштейн. Эксперты отмечают, что в столице небольшой страны можно посетить музеи и замок, построенный на возвышенности, откуда открывается вид на долину Рейна.
Второе место заняла Северная Македония. Туристам рекомендуют выбрать в качестве отдыха Скопье и Охрид, где можно увидеть смесь современной и исторической архитектур. Тройку лидеров замкнул Люксембург, в котором оценивают красивые города и природу.
В топ-10 рейтинга также вошли Латвия, Черногория, Эстония, Албания, Литва, Мальта, и Сербия. В антирейтинг спокойных городов Европы вошли Париж, Барселона, Венеция, Рим, Прага и Стамбул.
Фото: pxhere.com
