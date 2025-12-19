Лидером рейтинга стал Лихтенштейн.

Туристам назвали 10 самых спокойных стран Европы, где можно отдохнуть от толпы людей. Об этом сообщает портал "Турпром" со ссылкой на данные Евростата.

Лидером рейтинга стал Лихтенштейн. Эксперты отмечают, что в столице небольшой страны можно посетить музеи и замок, построенный на возвышенности, откуда открывается вид на долину Рейна.

Второе место заняла Северная Македония. Туристам рекомендуют выбрать в качестве отдыха Скопье и Охрид, где можно увидеть смесь современной и исторической архитектур. Тройку лидеров замкнул Люксембург, в котором оценивают красивые города и природу.

В топ-10 рейтинга также вошли Латвия, Черногория, Эстония, Албания, Литва, Мальта, и Сербия. В антирейтинг спокойных городов Европы вошли Париж, Барселона, Венеция, Рим, Прага и Стамбул.

Фото: pxhere.com