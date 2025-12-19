По словам эксперта, такой шаг может нанести ущерб туристическому сектору.

В Турции не будут менять систему "все включено" на фоне наплыва российских туристов. Об этом заявил "РИА Новости" представитель туристической индустрии Мехмет Уста Бильгинер.

По его словам, такой шаг может нанести ущерб туристическому сектору и станет так называемым "выстрелом в ногу". Бильгинер отметил, что система "всё включено" остаётся ключевым конкурентным преимуществом Турции на международном туристическом рынке.

Также эксперт заявил, что резкие изменения в модели обслуживания неизбежно приведут к снижению загрузки отелей и потере лояльной аудитории. Он считает, что в таком случае туристы, привыкшие к формату "все включено", будут искать альтернативы в других странах. По мнению Бильгинера, текущая структура туризма в Турции выстроена под массовый поток и долгосрочные контракты с туроператорами.

