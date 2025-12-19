Самыми популярными направлениями у российских туристов оказались Абхазия, Казахстан и Турция.

Внешний туризм России в 2025 году вырос на 22%. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные Всемирной туристской организации ООН.

Объем туристического оборота страны превысил 57 млрд долларов. Россия заняла 16-е место среди 55 стран с крупнейшими мировыми экономиками. За счет роста внешнего туризма страна идет на четвертом месте после Аргентины, Нигерии и Вьетнама. Отмечается, что граждане России совершили более 29 млн поездок в другие страны.

Самыми популярными направлениями у российских туристов оказались Абхазия, Казахстан и Турция. При этом количество поездок в страны Запада сократилось почти в 15 раз. Кроме того, с доковидного периода расходы российских туристов увеличились на две трети.

Фото: Piter.tv