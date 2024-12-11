Столкновение вертолета и самолета в США: подробности трагедии

На борту самолета находились российские фигуристы, в частности, чемпионы мира по парному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Авиакатастрофа в Вашингтоне

Вечером в среду, 29 января, в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана произошла авария: пассажирский самолет PSA Airlines Bombardier CRJ700 столкнулся в воздухе с военным вертолетом UH-60 Black Hawk, после чего упал в реку Потомак. На борту самолета находилось 64 человека, включая четырех членов экипажа, а также спортсменов и тренеров. По предварительной информации, никто из находившихся на борту не выжил.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что на борту самолета находились российские фигуристы, в частности, чемпионы мира по парному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Всем родственникам и близким пострадавших выразили соболезнования.

Подробности о жертвах

Согласно информации агентства ТАСС, среди пассажиров самолета была бронзовая призерша чемпионата СССР по парному катанию Инна Волянская. Как сообщает "Матч ТВ", Волянская летела рейсом 5342 American Airlines.

Федерация фигурного катания на коньках России заявила, что представители их организации не могли находиться на борту разбившегося самолета. Среди возможных пассажиров, по данным Telegram-канала, могли быть Волянская, а также фигуристы и тренеры Даниил Паркман, Алексей Щепетов, Энтони Пономаренко, Артем Маркелов, Даниэль Мартынов, Эндрю Торгашев, Дмитрий Царевский, Данила Савельев. Официальной информации о личностях погибших пока нет.

Reuters, ссылаясь на Федерацию фигурного катания США, сообщает, что на борту находились участники американской команды, включая спортсменов, тренеров и их родственников. Они возвращались домой после участия в Национальном лагере развития, проводимом вместе с чемпионатом США по фигурному катанию в Уичито, штат Канзас. По данным Baza, среди пассажиров были Спенсер Лейн, Джина Хан, Франко Апарисио, а также сестры Эверли и Алидия Ливингстон. Президент США Дональд Трамп выразил свое мнение в социальных сетях, заявив, что катастрофу в Вашингтоне можно было бы избежать.

Евгения Шишкова и Вадим Наумов

Евгении Шишковой 52 года, Вадиму Наумову — 55 лет. В 1994 году они одержали победу на чемпионате мира, а в 1995 году заняли второе место. Также они завоёвывали серебряные и бронзовые медали на чемпионатах Европы. Шишкова и Наумов вступили в брак в 1995 году. Завершив выступления в 1998 году, они переключились на тренерскую деятельность и переехали жить в США. Их сыну Максиму, родившемуся в 2001 году, родители привили любовь к фигурному катанию, и он также занимается этим спортом, участвуя в турнирах, таких как чемпионат США в Уичито.

Фото: Скриншот из видео с камеры наблюдения Кеннеди