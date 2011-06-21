Бышего российского фигуриста Ивана Десятова пожизненно отстранили из-за секс-скандала

Причиной стал обвинительный вердикт по делу о сексуальных домогательствах от эстонской фигуристки.

Центр безопасности спорта США (U.S. Center for SafeSport) вынес пожизненное отстранение российскому фигуристу, выступающему за США, Ивану Десятову. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на базу данных центра.

Временный запрет на участие в соревнованиях Десятову был вынесен 18 октября 2024 года на фоне обвинений в неподобающем поведении. Позже Международный союз конькобежцев также отстранил его от турниров под своей эгидой. Теперь Центр безопасности спорта вынес окончательный пожизненный запрет.

Поводом для разбирательства стало заявление эстонской фигуристки Солен Мазинг. По её словам, инцидент произошёл в декабре 2023 года после турнира Golden Spin. После совместного ужина в ресторане Десятов и австралийская фигуристка Холли Харрис проводили Мазинг до её номера, где она приняла сильнодействующие снотворные. Проснувшись около трёх часов ночи, спортсменка обнаружила рядом с собой Десятова, которого узнала по татуировкам. В апреле 2024 года Мазинг подала заявление в полицию.

Иван Десятов (род. 6 февраля 2001 года в Москве) выступал в танцах на льду. Он представлял Россию на юниорском уровне, затем один сезон — Белоруссию. С 2022 года живёт и тренируется в США в паре с Изабеллой Флорес, на которой женился. Ранее он был в дуэтах с российскими фигуристками Ириной Хаврониной и Екатериной Андреевой, с которой становился чемпионом Белоруссии. Отметим, что 20 мая 2025 года, ещё до вынесения пожизненной дисквалификации, Десятов в своих социальных сетях официально объявил о завершении карьеры в фигурном катании.

Фото: pxhere