Группа "Пикник" выпустила первую песню после теракта в "Крокусе"

Композиция доступна на YouTube-платформе.

Российская музыкальная группа "Пикник" сообщила в собственном Telegram-канале о том, что выпустила новую песню "Гитары тихие рыданья" и клип на эту композицию. Данный трек стал первым релизом для команды после теракта, произошедшего в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". Также недавно группа сообщила подписчикам о том, что начала работу над новым концертным туром.

Премьера! "Гитары тихие рыданья". сообщение творческого коллектива

Напомним, что террористический акт в Красногорске произошел 22 марта. Он произошел перед началом выступления "Пикника". Известно, что нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям, а затем подожгли зрительный зал. По последним официальным данным, жертвами стали 145 человек.

Память первого продюсера СССР Андрея Тропилло увековечат в ЦДЮТТ "Охта".

Фото и видео: Telegram , YouTube / Пикник