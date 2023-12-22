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Группа "Пикник" выпустила первую песню после теракта в "Крокусе"

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Композиция доступна на YouTube-платформе.

Российская музыкальная группа "Пикник" сообщила в собственном Telegram-канале о том, что выпустила новую песню "Гитары тихие рыданья" и клип на эту композицию. Данный трек стал первым релизом для команды после теракта, произошедшего в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". Также недавно группа сообщила подписчикам о том, что начала работу над новым концертным туром.

Премьера! "Гитары тихие рыданья".

сообщение творческого коллектива

Напомним, что террористический акт в Красногорске произошел 22 марта. Он произошел перед началом выступления "Пикника". Известно, что нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям, а затем подожгли зрительный зал. По последним официальным данным, жертвами стали 145 человек.

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Фото и видео: Telegram , YouTube / Пикник

Теги: клип, пикник
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Культура, Музыка,

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