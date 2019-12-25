Участник теракта в "Крокусе" прибыл в зал незадолго до концерта "Пикника" для разведки

Один из исполнителей заранее проверил возможность осуществления преступления в концертном зале Красногорска.

Один из участников нападения на концертный зал "Крокус сити холл" в Московской области прибыл на место преступления за несколько часов до начала концерта группы "Пикник" в целях проведения разведки. Соответствующие данные приводятся в материалах расследования. С текстом документов ознакомились журналисты новостного агентства "ТАСС".

22.03.2024 Фаридуни Ш. с целью изучения обстановки .... около 16 часов на автомобиле такси прибыл по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 20, где прошел в концертный зал и провел обследование помещения на предмет наличия охраны и оснащенности ее средствами защиты. материалы уголовного дела

Далее злоумышленник якобы убедился в возможности реализации криминального плана. Он сообщил об этом другим исполнителям теракта - Файзову М. З., Рачабализоде С. М. и Мирзоеву Д. Б. Остальные поддельники прибыли к концертному залу к началу концерта, где затем к ним присоединился Фаридуни.

Напомним, что теракт в "Крокусе" был совершен 22 марта 2024 года - во время концерта музыкальной группы "Пикник". По данным Следственного комитета, жертвами трагедии стали 149 человек. После преступления четверо исполнителей - Мухаммадсобир Файзов (младший брат организатора теракта), Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни - попытались скрыться на украинской территории, но были задержаны в Брянской области и доставлены в Москву. Позже надзорное ведомство нашло соучастников нападавших на концертный зал.

Члены ответственной за теракт в "Крокусе"организации проходили обучение в Турции.

Фото: Piter.tv