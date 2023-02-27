Члены ответственной за теракт в "Крокусе"организации проходили обучение в Турции

В материалах судебного дела приведены подробности о подготовке террористов к нападению на концертный зал в Московской области.

Участники террористической и запрещенной в России группировки "Вилаят Хорасан", в том числе те, которые совершили нападение на концертный зал "Крокус сити холл" в Московской области, проходили обучение на территории Турции. Соответствующие данные приводятся в материалах судебных слушаний, с которыми ознакомились журналисты новостного агентства ТАСС.

Для координации деятельности между участниками террористической организации "Вилаят Хорасан" и ее руководителями, обеспечения жильем на территории Турецкой Республики, где участники террористической организации проходили обучение в целях осуществления террористической деятельности, организаторами преступления в период с 01.06.2023 по 22.03.2024 был назначен Файзов М. З. (старший). текст материалов расследования

Злоумышленник, по версии государственного обвинения, выполнял функции связующего звена между организаторами и исполнителями терактов, а также организовывал встречи между указанными лицами на территории Пакистана и Афганистана. В период с 1 июня 2023 года по 22 марта 2024 года обучение на территории Турции прошли исполнители теракта в "Крокусе" Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов (младший брат организатора преступления). Молодые люди получили там навыки обращения с огнестрельным оружием. Дополнительно известно, что четверо исполнителей теракта оказались завербованы кураторами из-за рубежа с помощью чатов в Telegram и других интернет-форумаъ, популярных у радикалов-исламистов.

По делу о теракте в "Крокусе" в судебном процессе примет участие не более 150 потерпевших.

Фото: Piter.tv