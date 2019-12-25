По делу о теракте в "Крокусе" в судебном процессе примет участие не более 150 потерпевших

Сегодня определится дата слушаний по делу и место проведения заседания.

Не более 150 человек из 2,3 тысяч признанных потерпевшими по уголовному делу в отношении 19 исполнителей и соучастников теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске примут непосредственное участие в судебном процессе во Втором Западном окружном военном суде. Соответствующее заявление сделал один из участников процесса в комментарии для журналистов новостного агентства ТАСС.

Из 2 300 человек в рассмотрении уголовного дела по существу о теракте в "Крокусе" в отношении 19 фигурантов выразили желание участвовать в судебном процессе около 150. источник ТАСС

Напомним, что уголовное дело о теракте в "Крокусе" будет слушать коллегия из трех судей. Материалы расследования составляют свыше 470 томов, включая вещественную доказательную базу, собранную в ходе предварительного следствия, а также результаты более 200 различных видов проведенных лабораторных экспертиз в отношении обвиняемых лиц. Военный суд по результатам проведения предварительных слушаний от 21 июля должен определить дату рассмотрения уголовного дела по существу, а также здание, в котором будет проходить судебный процесс. Известно, что судебные залы военного суда в Госпитальном переулке не смогут вместить всех участников.

СМИ: трое исполнителей теракта в "Крокусе" находились под воздействием наркотиков.

Фото: Piter.tv