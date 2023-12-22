Память первого продюсера СССР Андрея Тропилло увековечат в ЦДЮТТ "Охта"

Напомним, о его смерти стало известно 1 мая.

Память звукорежиссера, музыкального издателя и первого продюсера в СССР Андрея Тропилло увековечат в Центре детского юношеского технического творчества (ЦДЮТТ) "Охта". Об этом 2 мая рассказали в пресс-службе Красногвардейского района Петербурга.

В ЦДЮТТ "Охта" Андрей Тропилло работал на протяжении 7 лет и организовал в нем студию звукозаписи "АнТроп". С 1979 по 1986 годы благодаря первому продюсеру в СССР записали весь "золотой фонд" раннего ленинградского рока: восемь альбомов группы "Аквариум", три – группы "Кино". Также среди обитателей "АнТропа" – "Алиса", "Пикник", "Зоопарк", "Странные игры", "Телевизор" и другие знаковые коллективы рок-сцены.

Напомним, о смерти Андрея Тропилло стало известно 1 мая. Его дочь сообщила, что он ушел из жизни в квартире в Финляндии.

Фото: пресс-служба Красногвардейского района Петербурга