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Россия вошла в топ-3 стран по индексу пикника
Сегодня, 9:30
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Россия вошла в топ-3 стран по индексу пикника

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Первое место по этому показателю заняла Индонезия.

Россия вошла в топ-3 стран по индексу самой доступной стоимости минимального набора для пикника. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные по стоимости товаров для пикника.

Стоимость набора рассчитана исходя из включения в него следующих товаров: хлеб, сыр, ветчина, яблоки, вода и плед. Самый доступный по цене набор выявили в Индонезии. За него необходимо заплатить всего лишь 9,1 доллара. Вторым по доступности  стал Китай с ценником 12 долларов. Россия замкнула тройку лидеров (14,8 доллара).

Также отмечается, что в странах "Большой двадцатки" такой набор товаров обойдется в 19,8 доллара. Самой дорогой по этому показателю стала Канада (27,3 доллара).

Ранее мы сообщали, что Россия заняла шестое место в мире по среднему уровню IQ населения.

Фото: pxhere.com

Теги: индекс, пикник, рейтинг, россия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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