Лидером рейтинга стал Китай.

Россия заняла шестое место в мире по среднему уровню IQ населения. Рейтинг был составлен International IQ Organization.

В общий список вошли 127 стран мира. Отмечается, что все, кто участвовал в тестировании, выполняли одинаковые задания. Лидером рейтинга стал Китай с показателем 107,19. Второе место заняла Южная Корея (106,43). Тройку лидеров замкнула Япония (106,4).

Шестое место в рейтинге заняла Россия с показателем 103,16. Испания стала единственным представителем ЕС в топ-10. США обосновались на 30 месте.

Ранее мы сообщали, что в список Forbes вошло рекордно высокое количество россиян.

Фото: Piter.tv