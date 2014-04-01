В список Forbes вошло рекордно высокое количество россиян

Рейтинг насчитывает 146 богатейших бизнесменов из России.

Журнал Forbes опубликовал 39-й список миллиардеров. Новый рейтинг включает в себя рекордно высокое число миллиардеров, имеющих российское гражданство. Их количество в этом году достигло 146 штук, из которых 15 человек оказываются в рейтинге впервые.

Первое место среди российских бизнесменов второй год подряд занял акционер "Лукойла" Вагит Алекперов. Его состояние достигает 28,7 млрд долларов. На втором месте оказался совладелец "Северстали" Алексей Мордашев, имеющий 28,6 млрд долларов. На третьем разместился акционер "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон (28,4 млрд долларов).

В 38-м списке Forbes было 125 россиян. В нынешнем году среди самых успешных российских "новичков списка" оказался президент ГК "Фармасинтез" Викрам Пуния, состояние которого насчитывает 2,1 млрд долларов.

Звание самого богатого человека планеты взял Илон Маск. Его состояние достигает отметки в 342 млрд долларов. Второе место занял Марк Цукерберг, третье – Джефф Безос.

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Фото: Скриншот с сайта Forbes