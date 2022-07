Верка Сердючка ругалась матом и выкрикивала русофобские оскорбления в прямом эфире

Украинская звезда выступила на фестивале Atlas с антироссийскими лозунгами.

Украинский исполнитель Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, ругался матом и выкрикивал русофобские оскорбления в прямом эфире местного музыкального фестиваля Atlas. Зрители онлайн-мероприятия увидели, как артист оскорблял руководство страны. При этом на представителях коллектива были надеты футболки с нецензурными антироссийскими лозунгами. На поляне перед сценой была установлена инсталляция в виде неприличного жеста.

Организаторы онлайн-фестиваля уточнили, что все собранные денежные средства с мероприятия будут направлены на нужды ВСУ. Ранее на благотворительном концерте Embrace Ukraine — #StrivingTogether в Амстердаме Андрей Данилко изменил слова своего хита, придав им антироссийский смысл. Речь идет о композиции Dancing Lasha Tumbai, с которой он выступал в 2007 на конкурсе "Евровидение". Еще в то время многим послышалось, что текст созвучен фразе "I want you see — Russia goodbye!".

Фото и видео: YouTube / Atlas Festival