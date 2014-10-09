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Каллас не стала отвечать на вопрос о русофобии
Сегодня, 11:48
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Каллас не стала отвечать на вопрос о русофобии

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По словам политика, из-за своего ежедневного рабочего графика у нее нет времени беспокоиться о враждебности.

Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас не стала отвечать на вопрос о русофобии. Об этом сообщил Tagesspiegel.

Каллас ушла от прямого ответа на вопрос, как она справляется с критикой своей русофобии. По словам политика, из-за своего ежедневного рабочего графика у нее нет времени беспокоиться о враждебности.

Глава евродипломатии добавила, что политиков постоянно критикуют, а те, кто боится подобных вещей, не могут выполнять эту работу. Также Каллас подчеркнула, что не хочет продолжения того, что было с "поколением ее дедушек и бабушек".

Ранее Каллас заявила, что ЕС готовит новые рестрикции против энергетического экспорта РФ.

Фото: YouTube / CNBC International Live

Теги: евросоюз, кая каллас, русофобия
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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