В Кремле оценили попытку Прибалтики помешать европейским политикам прилететь в Москву на 9 мая.

В Москве связали запрет на пролет сербского президента Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо с абсурдной русофобской политикой стран коллективного Запада, а между стртанами-членами Евросоюза возникают серьезные противоречия. Соответствующее заявление от 7 мая журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля прокомментировал ситуацию, когда прибалтийские государства и Польша закрыли собственное воздушное пространство для бортов иностранных политиков, следовавших из Белграда и Братиславы, на торжественные мероприятия в Москву, посвященные юбилею Великой Победы.

В ЕС воочию вызревают очень сильные, серьезные противоречия...Причем проецируют эту политику русофобии даже на своих коллег по Европе, по европейским делам. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков призвал с пониманием относиться к ограничениям в работе связи.

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