В Москве связали запрет на пролет сербского президента Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо с абсурдной русофобской политикой стран коллективного Запада, а между стртанами-членами Евросоюза возникают серьезные противоречия. Соответствующее заявление от 7 мая журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля прокомментировал ситуацию, когда прибалтийские государства и Польша закрыли собственное воздушное пространство для бортов иностранных политиков, следовавших из Белграда и Братиславы, на торжественные мероприятия в Москву, посвященные юбилею Великой Победы.
В ЕС воочию вызревают очень сильные, серьезные противоречия...Причем проецируют эту политику русофобии даже на своих коллег по Европе, по европейским делам.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Песков призвал с пониманием относиться к ограничениям в работе связи.
Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все