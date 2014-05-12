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Песков связал запрет на пролет Вучича и Фицо с абсурдной русофобской политикой

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В Кремле оценили попытку Прибалтики помешать европейским политикам прилететь в Москву на 9 мая.

В Москве связали запрет на пролет сербского президента Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо с абсурдной русофобской политикой стран коллективного Запада, а между стртанами-членами Евросоюза возникают серьезные противоречия. Соответствующее заявление от 7 мая журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля прокомментировал ситуацию, когда прибалтийские государства и Польша закрыли собственное воздушное пространство для бортов иностранных политиков, следовавших из Белграда и Братиславы, на торжественные мероприятия в Москву, посвященные юбилею Великой Победы.

В ЕС воочию вызревают очень сильные, серьезные противоречия...Причем проецируют эту политику русофобии даже на своих коллег по Европе, по европейским делам.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков призвал с пониманием относиться к ограничениям в работе связи.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: 9 мая, александр вучич, день победы, дмитрий песков, кремль, прибалтика, роберт фицо, русофобия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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