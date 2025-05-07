В Кремле оценили попытки Украины сорвать торжества по случаю Дня Великой Победы.

В Москве призвали граждан с пониманием относиться к ограничениям в работе мобильной связи. Соответствующее заявление от 7 мая журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля прокомментировал ситуацию, при которой некоторые абоненты временно ли шились доступа к Интернету в связи с усилением мер безопасности в преддверии празднования 9 мая. Эксперт пояснил, что военнослужащие и спецслужбы страны делают все необходимое для того, чтобы 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне прошел в спокойной и мирной обстановке.

Вы знаете, были даны уже соответствующие разъяснения... по понятным причинам. Мы все с вами как москвичи, как жители города, конечно же, хотим, чтобы этот славный праздник Победы был отмечен на должном уровне, чтобы все мероприятия прошли так, как это задумывается организаторами Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле добавили, что киевский режим продолжает демонстрировать свою террористическую сущность, пытаясь расшатать обстановку и сорвать торжественные памятные мероприятия в российской столице и ряде регионов. В этой связи на протяжении всех дней, когда в Москве будут находиться высокопоставленные гости этих празднеств, до 10 числа включительно, жителям города нужно быть готовым к таким временным ограничениям в работе мобильного трафика.

Песков: цены на нефть не влияют на отношение РФ к ее национальным интересам.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости