В Кремле рассказали о том, как страна следит за ситуацией на энергорынке.

Цены на нефть не могут сказаться на отношение Москвы к национальным интересам. Соответствующее заявление от 6 мая журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля добавил, что излишне высокая или низкая стоимость на данный энергетический ресурс пагубно сказывается на мировой экономической системе. Руководство нашей страны внимательно следит за геополитической конъюнктурой. В том числе, Россия работае тв формате ОПЕК+ для поддержания цен на нефть.

В любом случае цены на нефть не могут быть тем фактором, который может повлиять на отношение России к ее национальным интересам. Национальные интересы России превыше всего, превыше всех цен на нефть. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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